Maitsetaimi on kõige kergem külvata selleks sobivasse kasti kasutades spetsiaalset külviturvast. Alati tasub jälgida ka seemnepakkidel kirjas olevaid juhiseid ja arvestada iga taime eripära. Enamus maitsetaimi vajavad idanemiseks pimedust, niiskust ja soojust ning nende juurdumine võtab aega keskmiselt 2-4 nädalat.

1. Aedsalvei

Salveil on pikk ja kirev ajalugu nii maitse- kui ka ravimtaimena ning ürti leiab pea igast rahvusköögist. Vahemere-äärsetelt aladelt pärinev salvei on vastupidav ja kergesti kasvatatav püsik. Tuleb vaid kontrollida, et seemned korralikult idaneksid. Nagu ka teiste taimede puhul, tasuks kasutada spetsiaalset külviturvast, kus on piisavalt toitaineid uue elu alguseks. Silmas tasuks pidada ka seda, et salvei ei talu otsest päikesevalgust ja on ülitundlik ülekastmise suhtes. Salvei sobib kasutamiseks nii värskelt kui ka kuivatatult liharoogades ja suppides. Kindlasti tasub proovida ka omapärase maitsega salveiteed, millel on külmetuse- ja põletikuvastane ravitoime.