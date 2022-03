Sõda Ukrainas võib Eestis korterite müügi- ja üürihinnad hoopis üles viia

Viimase kümne aasta jooksul oleme näinud kinnisvaraturul stabiilset kasvu, turg on aktiivne ja hinnad pidevas tõusutrendis. Kinnisvarasse investeerimist on alati peetud kõige usaldusväärsemaks investeeringuks. Mark Derbnev usub, et pole põhjust arvata, et ajal, mil majandus on Covidi ja meie idanaabri suhtes kehtestatud sanktsioonide pärast ebastabiilne, kaotab kinnisvarasse investeerimine oma atraktiivsuse. Vastupidi — inimesed, kel on palju raha, püüavad vältida inflatsiooni mõju ja ostavad kinnisvara, see aga võib lühiajaliselt kaasa tuua kinnisvarahindade tõusu.

Samuti on oodata tõsisemat hinnatõusu üüriturul. ÜRO andmetel on Ukrainast praeguseks lahkunud 500 000 põgenikku. Pessimistliku prognoosi kohaselt võib lähikuude jooksul Ukrainast lahkuda kuni 4 miljonit põgenikku. Osa põgenikest jõuab paratamatult ka Eestisse, nad vajavad elamispinda ja tööd. See aga avaldab positiivset mõju Eesti majandusele ja toob paratamatult kaasa hinnatõusu üürikinnisvara segmendis. Eriti aktiivne võib kasv olla soodsate üürielamute segmendis.

Kokkuvõtteks: ebastabiilne olukord julgustab inimesi otsima meetodeid oma raha säästmiseks. Raha hoidmine valuutas on paljude arvates väga halb mõte, kuna inflatsiooni tõttu raha väärtus väheneb. Aktsiaturg on langustrendis ja keegi ei saa olla kindel, et põhi on käes. Praegune olukord on ideaalne investeerimiseks. Inimesed tahavad investeerida millessegi, mis on usaldusväärne, ja kinnisvara on seda — see on alati olnud üks usaldusväärsemaid vahendeid kapitali paigutamiseks. Nõudluse kasv toob aga paratamatult kaasa hindade tõusu.