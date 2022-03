NÕUANDEID | 7 nippi, kuidas kodu sisustades suuri summasid kokku hoida

2. Määra kindlaks läbiv teema. Et su elamine ei jätaks muljet, nagu sinna oleks asjad juhuslikult kuhjatud, on oluline määrata kindlaks värvipalett, millest lähtud ning üleüldine stiil. Hea on alustada näiteks mõnest lahedast mööblitükist või ägedast kunstiteosest, mis sulle meeldib, ning kujundada ülejäänu sellest lähtuvalt. Asjad ei pea maksma hingehinda, kuid kooslus peab mõjuma läbimõeldult ja maitsekalt.

3. Too tubadesse taimi. Ja siis too veel mõned juurde. Taimi pole kunagi liiga palju. Toataimed muudavad ruumi hetkega elavamaks, lisades tekstuuri, värve ning mõnikord ka lõhnu ning aitavad täita tühje kohti ja probleemseid piirkondi ruumis. See lage nurgakene elutoas, millega sa midagi peale hakata ei oska? Paiguta sinna näiteks üks suurem draakonipuu või lüüra-viigipuu. Tühja ja tuimana näiv raamaturiiul? Säti kuld-nõelköis üle selle serva alla rippuma. Selleks, et toataimede pidamine liiga kalliks ei kujuneks, vali sellised taimed, mille puhul sa oled täiesti kindel, et suudad neid elus hoida, näiteks nagu havisaba või filodendron, mis on praktiliselt kuulikindlad. Küsi sõpradelt tütartaimi või pistikuid või surfa ringi Facebooki gruppides, kus mõned inimesed oma toataimedele uut kodu otsivad. Lillepotte leiad soodsalt kirbuturgudelt või taaskasutuspoodidest.