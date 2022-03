Kuidas puhastada erinevate lehetüüpidega toataimi?

Pehmete lehtedega taimed (nt sõnajalad, tiigerlehikud, tõlvlehikud) saab puhtaks pesta dušši all. Seda tasub kindlasti teha pigem hommikul, et õhtuks oleks liigne niiskus ära kuivanud. Lisaks soovitame dušši all taime pestes mullapinna näiteks kilega kinni katta. Sellisel juhul ei lähe taimelt tulev mustus ja parasiidid mulla sisse, mullapind ei vetti läbi ja ka duššinurk jääb puhtam.