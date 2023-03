Värvipsühholoogia: seitse värvi, mis tõstavad tuju ja leevendavad stressi

Kodu võiks pakkuda lõõgastavat atmosfääri, kus pingeid maandada ja meeli kosutada. Värvipsühholoogid on juba ammu tõdenud, et värvid avaldavad meie emotsioonidele palju suuremat mõju, kui me seda arvatagi oskame. Värvid võivad rahustada, ergutada, ärritada ja kutsuda esile teisigi tundeid. Millised värvid on parimad tujutõstjad?