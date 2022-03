FOTOD | Valge ja helge kodu stalinistlikus kortermajas

Renoveerimise käigus on muudetud planeeringut veidi mugavamaks ja avaramaks. Kaotatud on ära pime ja pikk koridor, mis staliniaegsetele korteritele omane. Ühest endisest koridori osast on võidetud ruumi hubase söögnurga jaoks, mida eraldavad muust ruumist kaunite originalkarniisidega sambad.

Et rõhutada kõrgeid lagesid (3,20 m) ja avarat ruumi veelgi, on viimistlus võimalikult hele ja põhjamaine. Elutoas ja köögis katab põrandaid valgeks õlitatud naturaalne kuuselaud, mis on jala all soe ja mugav.