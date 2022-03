Aiaplaneerimisega tasub algust teha juba praegu

Praegu on suurepärane aeg mõelda sellele, mis eelmisel aastal aias toimis ja mis mitte, olgu siis tegemist sibullillede närbumise järgselt lagedaks jäänud peenralapikese või köögiviljadega, mida keegi tegelikult süüa ei soovinud. Või ehk sai mõni taim, mis sulle muidu väga meeldis, esimese hooga täiesti valesse kohta istutatud? Algaval hooajal aeda planeerides tasub õppust võtta möödunud hooaja kordaminekutest ja vigadest. Ja mis kõige parem — selleks ei pea isegi mitte õue minema, nii et maapinda kattev lumevaip pole siinkohal takistuseks. Pigem aitab talvine lagedus aia struktuuri ja selle voolamist veelgi selgemalt aduda. Mis omakorda tähendab seda, et kui ükskord jõuab kätte aeg sammud aiandisse seada, on sul juba üsna täpne arusaam sellest, mida sa soovid ja vajad.