Survival Condo projekt on inseneri ja tarkvaraarendaja Larry Halli suurejooneline ettevõtmine. 2008. aastal ostis ta Kansasesse 300 000 dollari eest külma sõja aegse tühjana seisnud raketihoidla unistusega kujundada sellest ümber 15 korrusega maa-alune elumaja. Endine Atlase raketihoidla sündiski mõned aastad peale seda ümber ennenägematu luksusvarjendina 75 inimesele. Korterid on loodud põhimõttega, et seal oleks võimalik ka kõige suuremate katastroofide ajal mugavat elu jätkata.