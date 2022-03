Viis nippi, mille abil pesu imeliselt lõhnama panna

Ebameeldivate lõhnade põhisüüdlaseks on tihti pesumasin ise, sest tihti eeldatakse, et masin peseb pesutsükli käigus ka ennast puhtaks. Päris nii see aga ei ole ning masinasse koguneb aja jooksul riietelt eraldunud mustust. Pesumasina puhtastamiseks on olemas spetsiaalseid masinapuhastajaid, kuid abi saab ka kodustest vahenditest. Pane pesupulbrisahtlisse paar pakki sidrunhapet ja pane masin tühjalt pesema. Uksetihendeid võib puhastada lahja äädikaveega, mis on ühtlasi tõhusaks abimeheks hallituse vastu. Kindlasti ei tohiks peale pesupesemist trumliust kohe kinni panna, sest vastasel juhul ei kuiva masin seest ära ning hallitus ja paha lõhn ongi kerged tekkima.