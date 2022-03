Too kevad varem koju õitsvate toataimedega

Kevad on suurpuhastuse aeg, mil tahaks aknad lahti lüüa ja karget värskust tuppa lasta. Kuna valge värv sümboliseerib puhtust, valgust ja uut algust, on just valgete õitega taimed kevadel sobivaks aksessuaariks kodusesse atmosfääri.

Gardeenia, jasmiin ja õiekas pärgväändik näevad atraktiivsed välja, kuid tugev lõhn on see, mis teeb need toalilled eriti köitvaks. Vaid ühest potilillest piisab, et terve tuba täituks meeldiva aroomiga. Gardeenia lõhn on isegi niivõrd intensiivne, et seda ei soovitata magamistoas hoidagi. Kuna gardeenia on kõige vähenõudlikum ja kiire kasvuga, sobib just see taim algajale potilille kasvatajale kõige paremini.