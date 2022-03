Seinad valgeks! Milline varjund valida ja kuidas vältida liigset steriilsust?

Loomulik valgus

Enne toa valgeks värvimist mõtle, kus see tuba päikesevalguse suhtes asub. Põhjapoolsetes ruumides, kuhu keskpäevane päike ei jõua, on valdavalt sinakas-hall valgus. Puhas valge toob ka selle vähese valguse hästi esile, kuid jätab ruumi toonid jahedaks. Puhas valge toon sobiks hästi pigem päikesepoolsesse tuppa.

Kui valgetel seintel mõjub sinakas-hall valgus niigi jahedalt, siis talvel suurendab seda jahedust veelgi aknast paistev lumi. Heaks lahenduseks on valget toonida punase, kollase või oranžiga, et elutuppa soojust juurde tuua. Neuroteadlased on magnetresonantstomograafia (MRT) abil välja selgitanud värvide füsioloogilise mõju — soojad toonid panevad meid päriselt soojust tundma. Põhjapoolsetes tubades võib valget fooni rõhutada veel mõne soojema aktsentvärviga, et tulemus oleks hubasem.

Ruumides, mis on keskpäevase päikese poole, on aga nii suvel kui talvel punakas-kollast valgust. Nendes tubades on puhta valge värvi või külmema halika alatooniga valge kasutamine igati asjakohane. Valgele võib lisada ka pigmenti, et seinadel tekiks kena helk. Kui aga päikest on toas liiga palju, siis aitab valge toonimine halli, sinise või rohelisega — see muudab valguse mahedamaks.

Vaade aknast

Lehtpuud akna taga mängivad suurt rolli valguse kujundamisel lõunapoolses toas. Kevadel ja suvel, kui puud on lehtes, tekitab see varju ja vähendab päikesevalgust. Sügisel ja talvel, kui päike paistab madalalt, on puu aga lehed langetanud ega varja enam päikest. Talvel on seega hea toonida valget halli või rohelisega, et valgust veidi hajutada. Merevaatega tubade puhul on nutikas sisekliima soojana hoida, kasutades valges värvis pisut ka punase või oranži pigmenti. Külmal ajal mõjub merevaade eriti külmana ja hea tasakaalu loob soe toon ruumi seintel.

Lisa tekstuuri, et vältida liigset steriilsust