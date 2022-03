TASUB TEADA | Kodused varud ja abivahendid, mis võiksid igaks juhuks kõigil olemas olla

Mõtle läbi, milliseid vahendeid ja varusid vajab su pere, et iseseisvalt ühe nädala jooksul hakkama saada. Arvesta võimalusega, et kriisiolukorra tõttu ei ole võimalik kodust lahkuda, kaubad ei ole kauplustest kättesaadavad või elutähtsad teenused (elekter, veevarustus jm) ei toimi.

Osa vajalikest abivahenditest on sul kodus kindlasti juba olemas ning neid on soovitav hoida kohas, kust neid on vajaduse korral lihtne leida. Regulaarselt tasub kontrollida varude hoiutingimusi ja säilivustähtaegu (toit, jook, patareid) ning neid vastavalt sellele uuendada. Põlevmaterjali (vedelkütus, gaas, küttepuud jne) varumisel järgi tuleohutusnõudeid ja hoiustamise tingimusi.