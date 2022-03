Furgneri mööbli abil ei jää sisustamata ükski ruum

Furgner väärtustab kvaliteeti, suurepärast disaini, mugavust ja funktsionaalsust. Just neid samu väärtuseid kannab endas edasi ka Furgneri diivanite kollektsioon, mis on sündinud siinsamas Eestis kohalike meistrite poolt. Diivanite värvi- ja kangavalik on rikkalik ning saadaval on nii klassikalised kui ka nurgadiivanid, mis on sobilikud erineva suuruse ja sisekujundusega ruumidesse. Tule tutvu näidistega meie esindussalongis!