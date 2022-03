FOTOD | Stiilne kodu, mis on sisse seatud endisesse garaaži

Foto: Valentine Harmsen / Bricks Studio

Amsterdamis asuv sisearhitektuuribüroo Bricks Studio on loonud endisest garaažist imelise kodu. Kujundamisel on kasutatud ära tööstushoones vedelenud vana mööbel, interjööri osaks on ka mootorrattad ja taustaks tumedad värvid. Siiski on see elamiseks sobiv igaühele, usub sisearhitekt ja disainer James van der Velden.