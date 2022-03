FOTOD | Kodublogija rõõmsalt värviline korter Kadriorus

Kuna tegemist on avatud ruumiga, millel on mitu funktsiooni, siis on värvitoonide valik ja omavaheline sobivus väga olulised. Ühtse terviku tekitamiseks leiti seina uus toon vastasseinas asuvalt fototapeedilt — roosa! Olgu öeldud, et värvivalikut nähes pidi pere väikene nelja-aastane printsess lakke hüppama — ikkagi roosa — maailma ilusaim värv!