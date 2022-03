Arhitekt ja kunstnik Leonhard Lapin ideaalsest ruumist

Kui rääkida kodust, siis millised võiks olla ideaalse ruumi tunnused? Millest üldse arhitektid lähtuvad, kui elamuid projekteerivad?



Peamine lähtekoht on kindlasti see, et projekteerima peab inimesele. Alguspunktiks on inimene ja tema vajadused. Teine aspekt on valgus ja kolmandaks funktsionaalsus — korralik esik, läbimõeldud asukohaga köök ja tualettruum ning võimalus oma privaatsele ruumile. Kui olen kujundanud oma isiklikke eluruume, siis olen kõigepealt elanud seal sees ja püüdnud tunnetada ruumi iseloomu. Ma ei usu, et on olemas universaalne ruum, mis sobib igale inimesele, eriti juhul, kui see inimene juhtub olema isiksus. Ideaalis tuleks inimesele luua parameetrid ja inimene kujundab nende kaudu oma ruumi lõpuks ise.

Mis on tänapäeval kõige suuremad korteri planeerimisega seotud probleemid?

Ehitatakse tohutult palju moodsaid maju, kus ei ole mõeldud inimeste argistele tegevustele ja vajadustele. Tänapäeval ei planeerita korteritesse enam tihti esikutki või kui see ka olemas on, avaneb sinna näiteks vannituba, mis ei ole kuigi praktiline. Olen käinud külas, kus koer raputab end elutuppa või kööki, sest esik puudub. Eramajas elades peab inimene käima väljas aeda koristamas ja kuskil peab olema koht, kus näiteks oma kummikuid hoida. Samuti on vajalik garderoobi olemasolu. Elu koosneb ju pisiasjadest ja arhitekti ülesanne on läbi mõelda, kuidas meie argiseid muresid lahendada. Elamises pean ülimalt oluliseks läbimõeldud üleminekuid. Moes on voolav ruum ja avatud planeering, kuid pere ja laste puhul on väga tähtis omada privaatset ruumi, kuhu vajadusel peituda. Juhan Viiding kirjutas oma luule näiteks köögis, sest seal oli tal privaatsus. Tema korteris puudus töötamiseks mõeldud ruum.

Foto: Leonhard Lapini projekteeritud eramu Laagris — Arne Maasik / Eesti Arhitektuurimuuseum

Millistele elu lihtsustavatele pisasjadele tasuks kodu puhul tähelepanu pöörata?