FOTOD │ Tuntud lauljatar Ithaka Maria müüb maja

Ithaka Maria sõnul on muusiku teritatud kõrv osutunud kinnisvara vahendusel väga kasulikuks. ”Saan paremini kuulata inimeste soove ning teha kliendi unistusest enda eesmärgi. Minu kirg on leida lahendusi, sest iga soov, mis kohtub võimalusega, kingib kõikidele osapooltele võrratu eduelamuse,” selgitas ta, mis teda maakleritöös köidab.

Lauljatar on ka varem kinnisvaramaaklerina kätt proovinud. Hariduselt on Ithaka muusikaõpetaja, kuid on ka kinnisvaras vastavad koolitused läbinud. Ametlikult Ithaka Maria end siiski maaklerina ei esitle, pigem aitab vajadusel tuttavatel kinnisvara müüa.