Köök ja elutuba — kas kokku või lahku?

Väga paljud uusarendused on läinud üldiselt seda teed, et köök ja elutuba ühildatakse ja sama võib öelda ka pesemis- ning tualettruumide kohta. Mitmel puhul on avatud köögi ja elutoa avardamiseks projekteeritud ka avatud esik. Nii on see ilmselt moodsam ja arendajale ökonoomsem.

Avatud köögil on kahtlemata omad eelised nagu hõlpsam ligipääs, pere on rohkem ühes tsoonis koos, toitu on lihtsam serveerida ja võimalik on köögipinda jagada ka muudeks igapäevasteks tegevusteks peale söögi tegemise ning söömise. Pealegi on paljud köögimööbli variandid kauni disaini ja ägeda valgustusega, mida olekski patt kuskile nurga taha peita.

Foto: Shutterstock

Teisalt eeldab aga köögi ja elutoa ühildamine väga hea ventilatsiooni olemasolu, sest me kõik teame, mida tähendab pliidiplaadil kõrbema läinud piim või ahjust eralduvad küpsetuslõhnad, mis siis, et viimased võivad olla väga maitsvad. Küsimus on selles, et kõik need lõhnad ladestuvad lõpuks kodutekstiili ja rõivastesse, mis vajavad seetõttu omakorda rohkem hoolt. Avatud köök nõuab ka peremehelt ja perenaiselt rohkem korralikkust, sest kraanikaussi kuhjatud pesemata nõud elutoa ehteks ei ole. Elutoaga kokku ehitatud köök võib tähendada ka vähem panipaiku ja vähem võimalusi eraldatuse saavutamiseks. Seega, kui hakata valima erinevate variantide vahel, tuleks ennekõike oma harjumused ja pere vajadused korralikult läbi mõelda.

Foto: Alvhem.com

Kellel on vannitoas eesõigus?

Sama soovitus käib ka vannitoa ja WC kohta, kuigi see on rohkem nii-öelda maitseasi. Kui on tegemist väiksema perega, saab ühe ruumiga hõlpsasti hakkama, aga kujutage ette vanemaid kolme lapsega, kes peavad kõik hommikuti enam-vähem ühel ajal kodust kes tööle, kes kooli minema. Kui veel külla on tulnud vanaema, siis on väikesed järjekorrad koos draamade ning olmekomöödiaga tagatud. Mitmetes uuemates ja suuremates elamispindades on asi lahendatud ka nii, et lisaks vannitoale on eraldiseisev niinimetatud külaliste tualettruum.