Kuhu need asjad küll panna? Vead, mida vältida, kui elad väikesel pinnal

Mõtled ainult põrandapinnale, aga mitte seintele. Kui põrandal pole piisavalt ruumi, kasuta seinu. Leidub väga erineva disainiga riiuleid, mis sobivad näiteks laua kohale või riidekapi juurde. Lisaks võiksid köögis panna võimalikult palju asju seinale rippuma, sest nii kulutad vähem ruumi. Samas on asjad ka lihtsasti kättesaadavad.

Jätad kapipealsed tühjaks. Ja mitte ainult kapipealsed, vaid igasuguste mööbliesemete pealsed. Tõenäoliselt leidub elamises kappe ja riiuleid, millele võiksid asetada asjadega täidetud karbikese. Hea nipp on paigaldada ka uste kohale riiuleid, sest nii saad pisut lisaruumi. Samuti tasub magamistoas ära kasutada voodipeatsi kohale jääv tühi ruum - tegelikkuses on see suurepärane koht, kuhu oma pisike raamatukogu sisse seada, et oleks mugav voodis lesides raamatuid lugeda.

Kõik riiulid on avatud ja ükski pole suletud. Ainult avatud riiulite kasutamine muudab korteri välimuse kaootiliseks. Isegi siis, kui tegelikult pole kappides midagi üleliigset ja kõik on korralikult riiulitel. Seega tasub kombineerida avatud riiuleid ja kinniseid, ustega panipaiku. Et asjad näeksid avatud riiulitel kenad välja, soeta korvid, kuhu saad asjad asetada. Ka nii paistab kõik viisakam ja organiseeritum.

Tekitad asjade jaoks ainult nii palju ruumi, kui parasjagu vajad. Kui kolid uude elamisse, mõtled tõenäoliselt, kuhu ja kuidas paigutada ära asjad, mida omad. Pea aga meeles, et aja jooksul tekib asju juurde. Niisiis võiks ruumi olla rohkem, kui esialgu vaja läheb. Lisaruumi pole vaja ainult siis, kui uut asja soetades loobud kohe millestki vanast.

Küsid endalt, kuhu võiksid selle asja panna, aga mitte, miks seda vajad. Väikeses korteris elamine paneb inimese mõtlema, kas tal ikka läheb vaja kõiki asju, mis tal on. Põhjus on lihtne: pisikeses elamises pole lõputuid kappe, kuhu kraami peita. Niisiis enne, kui midagi ostad, mõtle, miks ja kas vajad seda eset. Mida vähem vajad asjade jaoks ruumi, seda puhtam on kodu ja seda õnnelikum oled.

Allikas: apartmenttherapy.com