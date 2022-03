FOTOD │ Valge ja helge kodu julgelt kärtspunase köögiga

Kui plaanid oma elamise kujundada puhtas skandinaavialikus stiilis, ei ole punased plaadid ilmselt just need, mis ehituspoes esimesena silma jäävad. Kuigi tegu on külalltki ootamatu lahendusega, on tulemus igati värskendav ja julge. Valge köögimööbli ja kargete marmorpindadega loob jõuline punane põneva kontrasti.