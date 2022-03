Praegu on paras aeg hakata tomati- ja paprikataimi ette kasvatama

Õige aja valimine sõltub natuke ka tingimustest, kus taimi enne kasvuhoonesse istutamist kasvatada. Kui kasvukohaks on soe aknalaud, kus ruum ja valgus ikkagi piiratud, siis ei tasu liiga varase külviga kiirustada ning targem on veel pisut oodata. Muidu on oht, et taimed kasvavad taimed üle ning kipuvad pikaks venima. Kui on aga käepärast veranda, kus on valgust ja õhku rohkem, võib juba täna seemned mulda pista.

Taimede ettekasvatamine seemnest

Nii paprika kui ka tomatitaimede seemnete valik on päris suur. On varaseid ja hiliseid, kõrgekasvulisi ja pigem põõsakujulisi sorte. Praktiline oleks kasvatada nii varaseid kui hiliseid sorte, et katta kogu suvi ja sügis värskete viljadega. Valikul võid aga lähtuda ka peamiselt maitse-eelistustest. Igal juhul tasub eksperimenteerida erinevate sortidega ja mitte piirduda aastaid samade taimedega samast aiandist.

Üldiselt soovitatakse külviks kookosekiu tablette, et pärast oleks lihtsam taimi ümber istutada. Mõte on selles, et mugavamalt ja väiksema vaevaga tulemust saada. Samas kui külvata taimi suhteliselt väikeses koguses, siis võib oma taimedele lubada ka veidi looduslikku valikut ja juurtele vabamat ruumi. Sellisel juhul võib seemned külvata vaba käega külvikasti ja pärast tugevamad taimed ümber istutada. Igale taimele meeldib kui tal on juurtel ruumi ja ta saab juurte kaudu teiste omasugustega suhelda. Selliselt kasvavad oluliselt tugevamad taimed.

Külviks võb kasutada käepäraseid vahendeid, milleks sobivad erinevad toiduainepakendid, mis majapidamises muidu prügikasti lendaks. Mõõtudelt on väga mugavad ka 3 liitrise mahuga sügavkülma jaoks mõeldud toidukarbid (ca 28x18cm). Lihtsam on muidugi kasutada spetsiaalseid külvikasette, millel läbipaistev katus peal. Oluline on, et saaks värske külvi katta kattega, et niiskus püsiks ühtlasena.