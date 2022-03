Toataimede väetamise põhitõed, mida iga taimeomanik võiks teada

Lämmastikuga üleväetamisest tasub hoiduda, et säiliks taimede ergas värv. Üldiselt tasub järgida väetisepakendil välja toodud norme, et taimi väetisega mitte ära põletada. Enamasti on neil kirjas kogused, mida tuleb doseerida vastavalt vee kogusele. Pimedamal perioodil on soovitatav väetada kord kuus, kuid on ka erandeid. Kevadest suveni on soovitatav väetada iganädalaselt vedelväetisega. Kui kasutada pikaajalisi väetisepulki, siis piisab väetisest kolmeks kuuks.