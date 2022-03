FOTOD | Rõõmsalt värvikas kodu endises mööblivabrikus

Endise Lutheri vineerivabriku ansamblisse kuulub mitmeid põnevaid hooneid. Kui suurem osa sellest industriaalsest kompleksist on praegu arendamisel, siis 19. sajandil rajatud peeglitsehhi maja on korrastatud juba kümmekond aastat tagasi. Nagu ajaloolisele kodule kohane, on elamises oskuslikult ühendatud vana ja uus. Ajatu antiikmööbel mõjub industriaalses miljöös ehk ootamatult, aga samas väga värskendavalt. Koos julgete värvidega moodustab sisustus koos viimistlusega põnevalt eklektilise koosluse.