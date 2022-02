Orhideele võib saatuslikuks saada ülehooldamine — kuidas seda vältida?

On levinud arusaam, et kõik orhideed on nõudlikud, kuid pigem kipub neile hukatuslikuks saama just ülehooldamine. Tubased orhideed pärinevad enamasti troopiliste vihmametsadega piirkondadest, kus on püsivalt soe, sademeterikas, kuid valgusvaene. Püüdes hämaras metsas leida heledamaid valguslaike, on paljud orhideeliigid roninud kasvama hiiglaslike puude kõrgemate oksaharude vahele. Sellist orhidee kannatlikku kasvuviisi tuleb silmas pidada ka orhidee toas kasvatamisel.