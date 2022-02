FOTOD | Inspireeriv kodu, mis pakatab headest sisustusideedest

Üle 3-meetrised laed ja topeltuksed on tõeline unistus! Avarust ja valgust jagub igasse nurka. Antiikne söögilaud ja vintage toolid loovad elegantselt boheemlasliku mulje.

Kaunilt julge kooslus, mille moodustavad tellissein, messingikarva kubu ja marmori imitatsiooniga töötasapind. Viimane on fjordirohelist tooni.

Kuna kodu asub maja viimasel korrusel ja naabruskonnaski kõrgemaid hooneid pole, siis saab rõdul nautida vaadet loodusesse. Ei oskaks aimatagi, et tegu on Göteborgi kesklinnaga.

Ühes toas on koha sisse võtnud garderoob ja töötuba. Siingi on kõik ekstravagantselt kujundatud.

Kogu korteris on taastatud hele laudpõrand, mis sobib sellesse veidi eklektilisse interjööri valatult, luues helge tunde. Kullavärvi peegliraam on pilkupüüdev. Metallist sisseehitatud kapp on kitsas koridoris väga praktiline.