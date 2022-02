Seitse hoiatavat märki, et maja katus on omadega läbi

Plaadid pragunevad tavaliselt tuule mõjul. Kui pragunenud on vaid paar plaati, võid need loomulikult uutega asendada. Kui aga pragunenud plaadid ei asu mitte ühes kindlas isoleeritud katuseosas, vaid laiali üle kogu katuse, on mõistlikum mõelda kogu katuse vahetamisele.

Funktsionaalsest seisukohast ei peaks mõne plaadi siin-seal uutega asendamine probleem olema. Muidugi võib probleemiks osutuda see, et olemasoleva katusega sama värvi või vajalikus mõõdus plaati leida võib olla üsna võimatu. Graanulvärvid on aastate jooksul väga palju muutunud. Lisaks sellele muudavad plaatide värvust ka ilmastikuolud.

Plaadid võivad keerduda kahtemoodi. Esimesel juhul tõusevad need kummi (plaatide nurgad koolduvad allapoole), teisel juhul aga jäävad nurgad lamedaks, kuid kerkima hakkab plaadi keskosa. Mõlemad muutused on ilmastikumõjude tulemus ning viitavad üsna pea saabuvale probleemile – potentsiaalsele läbijooksule.

Kui palju sulle asjaga tegelemiseks aega on jäänud? 5-10 aastat, sõltuvalt katuse seisukorrast. Kui elad arenduspiirkonnas, kus kõik naabrid hakkavad äkitselt korraga oma majadel katuseid vahetama, on see märk – sinagi peaksid seda tegema või lähiajal sellele mõtlema.

Kui oled oma majale just äsja uue bituumenplaatidest katuse paigaldanud ja märkad, et suur hulk graanuleid on vihmaveerennidesse kogunenud, siis pole muretsemiseks põhjust. Need on graanulid, mis olnud plaadite küljes lahtiselt. Kui aga märkad hulka graanuleid vihmaveerennides 10-15 aastat pärast katusekatte paigaldamist, on tegemist suurema probleemiga. Graanulid kaitsevad plaate päikese eest. Kui nad aga ära kukuvad, hakkavad bituumenplaadid päikese käes n-ö küpsema ja nende kvaliteet langeb kiiresti.

Kui palju sulle asjaga tegelemiseks aega on jäänud? Kui su maja katus pole uus ning märkad plaatidelt eemaldunud graanuleid, on plaadid oma eluaega tõenäoliselt poole peale jõudnud.



6. Plaadid on kaetud sambla või vetikatega

Paanikaks ei ole põhjust, tegemist on lihtsalt kosmeetilise probleemiga. Osad inimesed võivad olemasoleva katuse uue vastu vahetada, sest neile lihtsalt ei meeldi see, mida nad katusel näevad. Lisaks on paljud uuemad bituumenplaadid n-ö vetikakindlad. Ükskõik, mida sa ka teha otsustad, ära ise siiski midagi tee. Ära hakka katust survepesuriga pesema või kraapima. Kui sa seda siiski teha otsustad, tea, et niiviisi eemaldad plaatidel ülihästi neid päikese eest kaitsvad graanulid ja jätad plaadid taevasära meelevalda.

Kui palju sulle asjaga tegelemiseks aega on jäänud? Täpselt nii kaua, kui sa kannatad seda vaatepilti vaadata. Võid kaaluda vaid mingi katuseosa pesemist. Või vaata, kas leiad tsinkplekki, mille katuseharjale paigaldades probleemi tekke kõrvaldad. Kui otsustad katusekatte siiski terves ulatuses välja vahetada, vali vetikakindel variant.



7. Päike paistab läbi katuse pööningule

Iseenesest mõistetavalt see olukord head ei tähenda. Kui valgus läbi katuse sisse pääseb, teevad sedasama ka vihm, külm õhk ja lumi. Otsi välja taskulamp ja püüa leida veenirede jälgi. Kui leiad mõne, jälgi neid kohti mõne vihmasaju ajal ja pane tähele, kas jäljed muudavad oma kuju või suurust. Kui jah, siis on sul tegemist aktiivse läbijooksuga.

Kui palju sulle asjaga tegelemiseks aega on jäänud? Kõik sõltub kahjustuse ulatusest – helista spetsialistile. Väiksemaid läbijookse saab lappida, kuid suuri ja struktuurseid mitte. Ja kui katus on juba eakas ka, on mõistlikum ja kuluefektiivsem kogu katusekate välja vahetada. Pigem varem kui hiljem.