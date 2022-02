Ka pesumasin vajab puhastamist! Kuidas seda õigesti teha?

Kui sageli peaksid pesumasinat puhastama?

Suurem osa pesumasinatootjaid soovitavad pesumasinat puhastada korra kuus. Kiire otsing internetis aga paljastab, et suurem osa inimesi ei mõtle oma pesumasina puhastamisele üldse või teevad seda haruharva. Samas leidub muidugi ka neid, kes puhastavad oma pesumasinat sagedamini kui korra kuus. Mõni pesumasin on isegi varustatud spetsiaalse programmiga,mis on mõeldud pesumasina puhastamiseks.

Kuidas ja millega pesumasinat puhastada?

Enne kui puhastamisega pihta hakkad, tee kindlaks, millist puhastusvahendit soovid kasutada: äädikat, valgendit või spetsiaalset kaubanduses müüdavat puhastusvahendit.

Näiteks valge äädika kasutamine pole mürgine ja see on lihtsasti kättesaadav, mistõttu on see ka paljude eelistus. Samas soovitavad paljud pesumasinatootjad kasutada valgendit või mõnda muud puhastamiseks mõeldud kemikaali.

Kindlam oleks hoida alles oma pesumasina kasutusjuhend ja uurida, mida seal soovitatakse. Kui otsustas poes müüdavate puhastusvahendite kasuks, siis on oluline järgida täpseid koguseid, mis pakendil kirjas on.

Hoiatus! piirdu ühe puhastusvahendiga ja ära sega erinevaid puhastusvahendeid omavahel kokku.

Kui pesumasin lõhnab ebameeldivalt, siis ei lahenda probleemi selle seest lapiga pühkimine või kõige kuumema veega ja ajaliselt kõige pikema programmi kasutamine. Üldine puhastusmeetod on enamikel masinate puhul järgmine:

1. Vali puhastusprogramm. Kui pesumasinal pole seda, siis valima kõige kuumema veega programm. Mõingate pesumasinate puhul on see programm märgitud ära valgetele või eriti plekilistele riietele mõeldud programmi nime all.

2. Vali lisaloputus, kui see on võimalik.

3. Vala valgendivahesse puhastusvahendit (või äädikat või valgendajat)

4. Kui pesumasinal pole teist loputusprogrammi, siis vali peale lõpetamist üks lisaloputus.