Värvipsühholoogia │ Kolm värvi, mis aitavad köögis söögiisu kontrolli all hoida

Päikseline kollane ja soe oranž, mida soovitatakse tihti just restoranide interjöörides ja kodustes söögitubades kasutada, stimuleerivad ajus õnnehormoone. Õnnehormoonide mõjuvallas on lihtne toidunaudingutega üle piiri minna ja mitte üleliia tõsiselt võimalike kaaluprobleemide peale mõelda. Kui soovid söögiisu kontrolli all hoida, vali külmemad ja rahulikumad toonid:

Värvispetsialistide sõnul hoiab sinine värv väga edukalt söögiisu kontrolli all, sest instinktiivselt seostub sinine värv meile mitte-söödavaga. Looduses esineb sinist värvi toiduaineid kõige vähem ja nii on meie eelkäijad süstinud geneetikasse hirmu sinise värvi võimalike ohtude eest. Et sinise mõjuvõimust osa saada, ei pea köögis läbi viima suuremaid remonttöid. Oma töö teevad ära ka sinised sööginõud. Samal ajal hoiatatakse türkiissinise tooni eest, millel on söögiisule just stimuleeriv toime. Eelista särtsakatele ja erksatele sinistele mahedamaid, hallikamaid või sügavamaid tumesiniseid varjundeid.