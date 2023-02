Päevad venivad tibusammul aina pikemaks ja kaugel pole ka enam aeg seemned idanema panna. Meie kliimas on paljude taimede seemnest ettekasvatamine paratamatu protsess, kuna meie suvi on lihtsalt liiga lühike. Meie suvega ei jõua paljud taimed peenrasse külvates lihtsalt täis kasvada. Kasvuhoone taimede puhul veel eriti kuna need taimed on enamasti pärit troopikast.