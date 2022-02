Kuidas hinnatakse pangalaenu jaoks uusarenduskorterit, mida veel olemaski pole?

Kui unistuste kodu on paberil välja valitud, saab ostja arendajalt või müügiesindajalt müügipakkumise, kus on detailselt kirjas, mida ja millise hinna eest ostetakse. Ostes kodu panga finantseeringuga, tuleb ostjal sõlmida pangaga võlaõigusleping, mõni pank nõuab kohe ka tagatisvara eksperthinnangut. Enamasti ei ole selleks hetkeks korterelamu ehitus veel alanudki või on hoone alles ehitusjärgus, nii et hinnang koostatakse vaid projekti põhjal ning see kajastab eelduslikult valmis korteri turuväärtust.