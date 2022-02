Roheline ja selle varjundid

Värvifirmadel on kombeks valida igal aastal oma aasta värv. Kui usaldada 2022. aasta valimisi, siis sedakorda naudib sisustuses tähesära roheline oma sajas erinevas varjundis. Aasta moevärviks nimetasid selle nii Sherwin-Williams, Benjamin Moore, PPG kui ka paljud teised värvifirmad. Mitmed disaineridki on kinnitanud, et roheline on tulnud ja hakanud sinist kui senist kõige populaarsemat värvi troonilt tõukama. Eksperdid on selgitanud värvi võidukäiku meie sooviga olla aina rohkem ühenduses loodusega — viimased aastad on sundinud paljusid seltskondlikke koosviibimisi nelja seina vahelt välja viima ning näib, et oleme tahtnud tuua looduse positiivse mõju endaga siseruumidesse kaasa.