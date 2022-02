Vannituba luubi alla. Sisekujundaja: kõik algab läbi mõeldud valguslahendusest

Marmor on klassikaks tituleeritud põhjusega – ta on tulnud, et jääda! Kuigi hullustus selle ümber on pisut vaibunud, ei ole ta kuhugi kadumas – valikusse tulevad uued, veelgi põnevamad marmori mustrid ja toonid!

Kuidas on lood palju armastatud marmoriga – kas naudib endiselt tähesära? Millega luksusliku joonega marmorit paari panna, et mitte üle võlli minna ja säiliks hubasus?

Siin lähevad erinevad stiilid varasemast rohkem lahku. Samuti sõltub, millisest piirkonnast me räägime. Lõuna poole liikudes näeme interjöörides jõulisi värvilaike, näiteks sinepikollane, purpurpunane ja oliiviroheline. Suuresti klassikalise stiiliga USA-s teevad tagasitulekut pastelsed toonid, eriti helelillad ja -rohelised. Meie enda kodukant koos Põhja-Euroopaga liigub aga malbemate koosluste hoovuses, milles on omal kohal roheka või sooja varjundiga heledamad ja tumedamad hallid, kõiksugused beežid ning sada erinevat tooni valget!

Üha enam teadvustame, kui suurt mõju avaldab keskkond nii vaimsele kui ka füüsilisele tervisele – ning kui hing ihkab siiski linnamelu ja päevad mööduvad siseruumides, on suurepärane võimalus enda tervise toetamiseks just looduslähedase atmosfääriga interjöör. Minu erilised lemmikud on zen-hõngulised vannitoad, milles on aukohale tõstetud mitmekülgne valguslahendus, põnevad kivimid, puitdetailid ning lopsakas taimestik!

Kuigi looduslähedus on end pinnavirvendusena interjöörides ilmutanud juba mitu aastat, on selle kulminatsioon kindlasti veel ees! Võimsamalt kui kunagi varem teevad sisustusmaailmas võidukäiku orgaanilised vormid, loodusest inspireeritud tekstuurid ja materjalid, rahulikud ja sumedad värvipaletid.



Minu number üks soovitus vannitoa või ükskõik millise teise ruumi kujundamisel on põhjalikult läbi mõelda valguslahendus. See on midagi, mis „makes or breaks the room”. Kehv valguslahendus võib panna ülivinged materjalid mõjuma soodsate ja vanamoodsatena, samas kui peidetud karniisivalgustused ja põnevad nišivalgustused teevad soodsate materjalidega sisustatud interjöörist luksusliku hõnguga sviidi.







Samuti soovitan jääda siseviimistluse ja teiste suuremate kuluartiklite puhul rahulike ja harmooniliste lahenduste juurde. See loob meeldiva neutraalse tausta, millel parasjagu trendikaid toone, materjale ja mustreid esitleda. Ühtlasi vähendab see ohtu, et lemmikuks saanud värv või viimistlus, mida siis interjööris läbiva elemendina kasutatakse, aasta pärast ära tüütab. Juba valmis lahenduse ümbertegemine on üsnagi kallis ettevõtmine – seda eriti vannitubades!

Lugu ilmus esimest korda erilehes Sisustussuunad 2022.