Lisaks sellele, et hallitus näeb inetu välja, võib see tervisele tõsist ohtu kujutada. Hallitusseened võivad põhjustada ninakinnisust, ärritada kurku ja tekitada köha või vilinat hingamisel ning mõnel puhul ka nahalöövet või silmapõletikku. Eriti vastuvõtlikud on hallituse mõjule allergikud või teatud hingamisteede haigusi põdevad inimesed.

Asja muudab eriti keeruliseks see, et hallitus võib peita end paikades, kus sa seda kahtlustadagi ei oska. Siin on mõned kohad kodus, millel selles plaanis kindlasti silm peal hoida tasuks.