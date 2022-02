Kümme halba harjumust, mille tõttu valitseb kodus alati segadus

1. Kannad siseruumides jalanõusid

Selle asemel, et võtta jalanõud uksest sisse astudes ära, asud kohe mõne tegevuse juurde ja kõnnid seetõttu mööda elamist mustade jalatsitega ringi. Või unustad kodust väljudes võtmed elutuppa ja selle asemel, et jalanõud ära võtta, marsid ikkagi üle puhta põranda. Meie kliimas pole välisjalanõudega siseruumis käimisel ühtegi vabandust, seega parem on end sellest kombest võõrutada — lisaks sellele, et koristamist on rohkem, kraabivad ka liiva- ja killustikuterad parketti või laudpõrandat ning nii lühendad lihtsalt põranda eluiga ja kokkuvõttes kulutad rohkem raha remondile.

2. Lubad koeral diivanil istuda

Tänu sellele muutub diivan aga kiiresti karvaseks või lausa poriseks. Lahenduseks on see, et koeral võiks olla eraldi magamisase või diivan, mis on mugav ja millel ta saab lesida. Kui koer ei taha aga kohe kuidagi oma harjumusi muuta, siis kata diivan riidega, mida saad soovi korral pesta. Kui tulevad külalised, saad riidekatte selleks ajaks eemaldada.

3. Jätad kasutatud teekotid köögikapile

Võib-olla jood ise palju teed või külas on mitu inimest, kellele teed keedad ning seetõttu tekib rohkelt teekotte, mis jäävad kapiäärele vedelema. Viska kott kohe prügikasti või aseta kohta, kuhu tavaliselt teekotid kogunema kipuvad, kaunis anum, millesse saad teekotid panna. Hiljem saad anuma suuremasse prügikasti ära tühjendada, kuid vähemalt ei vedele teekotid enam köögikappidel.

4. Viskad riideid siia-sinna

Astud uksest sisse ja heidad jope või mantli diivanile, mitte ei pane seda riidekappi. Või lähed õhtul magama ja päevariided jäävad toanurka vedelema. Nädalalõpuks on kogu magamistuba aga erinevaid riidehunnikuid täis. Parem on riided kohe riidekappi, sahtlisse või pesukorvi panna. Nii on tuba koguaeg korras ja nädalavahetusel ei pea sa riiete sorteerimiseks mitut tundi kulutama.

5. Hoiustad puhastusvahendeid halvasti