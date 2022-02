Mida teha, et toataimed elus püsiks? 9 head nippi!

Paraku on nii, et osad taimed on väga soojalembesed, teised armastavad mõõdukat soojust ja kolmandad sootuks jahedat. Kui tuua külmalembene taim korterisse, kus on aastaringselt üle 20 soojakraadi, hakkab see kiratsema. Iga uut ja võõrast taime soetades, tasub esmalt uurida, millises kliimas see kasvab ja kui see erineb oluliselt kodusest keskkonnast, võiks ostust loobuda. Näiteks on väga populaarsed potikuused, mis tuuakse jõuluks tuppa ja mida plaanitakse alles kevadel õue istutada. Paraku tahab okaspuu jahedat, sestap tasuks see pärast jõuluperioodi lõppu tõsta külmale verandale või rõdule, eeldusel, et seal on mõõdukad plusskraadid.