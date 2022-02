Kui toataim vajab ümberistutamist — millal ja kuidas seda teha?

Kõigepealt tasuks üle vaadata, milliseid taimi oleks üldse vaja ümber istutada. Suuremaid ja vanemaid taimi ei ole igal aastal vaja uude potti istutada. Ümber tuleks istutada aga noori ja kiirekasvulisi taimi. Kui taimel juba juured poti alt välja turritavad, on see kindlasti märk sellest, et taim vajab ümberistutamist. Kui taim on end potist välja kergitanud nii, et kastmisvesi üle ääre valgub, on samuti põhjust ette võtta ümberistutamine. Uut potti vajab ka taim, kes on end potis nii laiali ajanud, et ruumi pole ei edasiseks kasvamiseks ega ka kastmiseks.