Kuidas nutikodu aitab säästa sinu närve, aega ja raha?

Nutikodu on lai mõiste ja veel hiljuti oli see üsna utoopiline mõistatus. Lausa teine dimensioon. Nüüd aga enam mitte. Lihtsate ja iseseadistavate vahenditega on võimalik juhtida valgust, elektrit, kardinaid, muusikat ja palju muud. LukuExpert räägib muidugi peamiselt lukkudest, nutilukkudest.

Kasutades nutiluku võlusid, avad uksed kaugelt või lähedalt, saad anda ajutise või jääva ligipääsu teistele inimestele ja olla igal hetkel kindel, et koduuks sai ikka lukku. Igatahes võtmete kaotamine või koju unustamine ei ole nutilukuga enam võimalik. Öeldakse, et parim fotoaparaat on see, mis sul kaasas on. Tänapäeval on selleks igaühe taskus olev nutitelefon. Sama kehtib ka võtmete kohta – sinu nutitelefon on ka sinu koduvõti. Klientide kogemus ja tagasiside ütleb aga, et meie pakutava sõrmejälge lugeva ukseluku vastu ei saa siiski ükski äpp.