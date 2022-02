NÕUANDED | Mida tasuks enne teise ringi mööbli ostmist teada?

Kasutatud mööbli ostmine aitab säästa nii loodust kui ka rahakotti. Mõnikord võib soodsa leiu soetamisest kujuneda aga hoopis tõeline peavalu. Näiteks võib selguda, et esmapilgul täitsa kobeda diivani vedrustik ja polster on omadega nii läbi, et restaureerimine võib kujuneda sama kalliks kui uue diivani ostmine. Et koju toodud teise ringi mööbel ei jääks asjatult ruumi võtma ja kasutult “oma aega ootama” tasub enne ostu uue pereliikmega põhjalikult tutvuda.

Mööblit internetist ostes leia võimalus seda ka reaalses elus näha, seda eriti vedrusüsteemiga pehmemööbli puhul. Foto räägib küll rohkem kui tuhat sõna, kuid seda mitte mööbli ostmise puhul. Kui pildilt paistab kõik ilus, siis tõde selgub siiski vaid mööblit käega katsudes. Ka netioksjonite puhul katsu saavutada müüjaga kokkulepe, et mööbliga oleks võimalik enne tutvuda või peale ostu see vajadusel tagastada. Küsida tasub ka pilte n-ö “vigastest” kohtadest.

Pööra tähelepanu eseme materjalile, et oskaksid hinnata järgnevat korrastustööd. Kui täispuidu lihvimise, lakkimise või õlitamisega saab kodus hakkama igaüks, siis lahtine spoon vajab juba oskajama kätt — tulemuseks võib olla muidugi kopsakas lisakulu!

Mõtle läbi, kas ese vajab väikest kõpitsemist või põhjalikku restaureerimist — kunagi ei tasu end kõigutada lasta mööbli imeodavast hinnast, sest tihti vajab kasutatud mööbel värskema ilme saamiseks kas väiksemat või suuremat remonti. Pehmel mööblil tasub julgelt enne ostu istet võtta ja selle mugavust testida. Kui tundub, et kõik on omal kohal ja iste on mugav, kestab mööbel tõenäoliselt veel. Kui märkad veidraid lohke ja ebatasasusi, siis vajab sisu tõenäoliselt vahetamist ja pead arvestama taas lisakuluga.