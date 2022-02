Marko Ala: targalt disainides on võimalik ühe tooliga muuta maailma paremaks ja õnnelikumaks

Millised olid ideaalid sinu mööblimeistrikarjääri alguses ja kuidas on need ajas muutunud?

Alguses oli minu jaoks oluline, et toodaksime mööblit võimalikult nii, nagu seda tehti umbes 50ndatel. See oli aeg, kus mööblitislerite käsitööoskus kohtus seeriatootmise põhimõtetega. Praegu paelub aga ennekõike see, mil viisil saaks pakkuda head kvaliteeti parima võimaliku hinnaga, nii et väärt mööblit saaks omale lubada rohkem inimesi.

Kas ja kui palju on muutunud tehnoloogia, materjalid?

Meie tõeline kirg Oot-Oot Stuudios on efektiivsus. Disainime ja konstrueerime oma tooteid nii, et nende tootmine, transport ja järelteenindus oleks efektiivne ja ratsionaalne. Rohkem oleme hakanud kasutama metalli, mis võimaldab luua täpsemaid ja tugevamaid konstruktsioone.

Kas olulisem on materjal või disain? Kas mingi idee on jäänud ellu viimata selle tõttu, et need kaks ei sobi mingil põhjusel kokku?

Mõlemad on olulised ja peavad käima käsikäes. Meie esimese tugitooli VOOG prototüüp oli puitraamil. Kuid saime peagi aru, et niivõrd keerukat ja sealjuures õhulist vormi on mõistlik luua siiski metallraamile. Meil on palju lennukaid ideid, mis laual justkui oma aega ootavad. Et millal leiame hea tehnilise lahenduse või õige materjali selle teostamiseks. Üldiselt võtab heade asjade tegemine lihtsalt aega!

Mis uue toote loomisel kõige enam mõjutab või inspireerib?

Soov luua paremaid lahendusi! Mulle meeldib see, kuidas targalt disainides on võimalik ühe tooliga muuta maailma paremaks ja õnnelikumaks. Sest mis võiks olla veel mõnusam kui pärast pikka tööpäeva haarata oma lemmikraamat ja asuda seda lugema ühes ütlemata nägusas ja mugavas tugitoolis, mis on toodetud ressursisäästlikult ja keskkonnateadlikult. See inspireerib!



Marko Ala

Milline töö osa on kõige põnevam? Ühe toote taga on ju pikk jada etappe.