Kuiv õhk on tervisele kahjulik! Kuidas kütteperioodil olukorda leevendada?

Inimese jaoks kõige sobilikum suhteline õhuniiskus on vahemikus 40-60%. Suhteline õhuniiskus väljendab õhus oleva ja maksimaalselt antud tingimustes seal oleva võimaliku veeauru suhet protsentides. Mida kõrgem temperatuur, seda rohkem veeauru õhku n-ö mahub.

See mugavustsoon on inimesele optimaalne ja kõik süsteemid — hingamine, ainevahetus jms — toimivad nagu vaja. Äärmused nõuavad teatavasti rohkem energiat, kuldne kesktee on aga sobivaim ja ökonoomsem. Seda nii masinate kui inimeste jaoks.

Kui õhuniiskus langeb alla 40%, siis loetakse seda kuivaks õhuks. Eriti kuiv õhk on siis, kui õhuniiskuse väärtus on alla 20-25%. Liigne õhuniiskus on vallutanud majapidamise, kui hügromeetri ehk õhuniiskuse mõõtja näitab üle 70-75%.

Millest tekib kuiv õhk?

Kodus tekib kuiv õhk mitmete asjaolude kokkulangemisel. Kaks põhilist mõjutajat on ventilatsioon ehk õhu ringlemine ja teiseks temperatuur ehk kütmine.

Kuiv õhk on põhiliseks probleemiks just nimelt talvel ja kütteperioodil, kui sise- ja välistemperatuuride vahe on suur. Miinuskraadidega talvehommiku õhk on kuivem kui vihmasel suvepäeval. Talvel on õhk külm ja „mahutab” seetõttu vähem veeauru ning sellest tekib ka kuiv õhk.

Oma rolli mängib ka ülekütmine ja seda eriti just vanemates kortermajades. Keskkütet reeglina ise reguleerida ei saa ja aknad on vahetatud uute vastu, mis on muutnud hoone esialgset ventilatsioonisüsteemi.

Reguleeritavuse tõttu on head erinevad lisakütte võimalused — ahi, pliit ja kamin on head näited küttekolletest, mille „kangust” saab ise muuta. Sellega koos ka õhuniiskuse taset — kütate vastavalt vajadusele ja nii palju kui vaja, et saavutada hea keskkond.





Kuidas kuiv õhk meid mõjutab?

Õige vastus on — palju rohkem, kui me arvame. Näiteks puumaterjal võib liiga kuivas õhus praguneda ja lõhki kuivada. Mitmedki puust pillid või mööbel nõuab täpset temperatuuri ja kindlat õhuniiskust. Kui see kõik juhtub puuga, mis siis veel inimesest rääkida?