Tagasihoidlik kodu, mille löövad särama värvilised detailid

Kolmetoalises katusekorteris on põhitoonidena kasutatud valget ja halli — ikka selleks, et jääks mulje vagusküllasemast interjöörist. Et aga tulemus igavalt ei mõjuks, on elamisse toodud rohkelt hubasust loovaid detaile. Elutoas on pühendatud terve kummutipealne perepiltidele ja kunstile.