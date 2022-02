FOTOD | Hingega renoveeritud kodu, kus kohtuvad vana ja uus

Põhjast lõunasse ulatuv Bukaresti põhitelg arenes arhitektuuriliselt kõige enam kahe maailmasõja vahelisel ajal. Praegune 19. sajandist pärit uhkete bulvarite, parkide, villade ja paleedega täidetud osa, mis on vägagi sarnane Euroopa kõrgklassi piirkondadele, sai uue ja ulatuslikuma ilme 20. sajandil, kui sinna lisandusid erinevas suuruses silmapaistvad modernistlikud hooned perevilladest suurte kortermajadeni.

Paljud 21. sajandist pärit linna arhitektuurilised vaatamisväärsused pärinevad eelmisest sajandist ning on teerajajateks tänapäevaste majade välisele ilmele ja arhitektuurile. Kui võrrelda aga 1930. aastatel ehitatud hooneid tänapäevastega, tunduvad algupärased ehitised peenemad eelkõige oma paatina, sarmikuse ja ainulaadsuse poolest. Ühes sellises kaunis hoones on korter, mis läbis hiljuti uuenduskuuri ja mille sisekujunduse teostas mujalgi Euroopas palju huvi äratanud Bukaresti büroo Bogdan Ciocodeica Studio.

Viimase 80 aasta jooksul on selles korteris säilinud kogu algupärane viimistlus ja puitdetailid. Tänapäevased nõudmised on aga muutunud ja funktsionaalsuse ning uute arhitektuuriaustajatest noorte omanike mugavuse huvides tehti ka mõnesid muudatusi. Peamine mõte oli aga säilitada nii palju algupärast kui võimalik ja muuta täpselt nii palju, kui funktsionaalsuse mõttes vaja oli. Näiteks ei saanud uued omanikud aga maha võtta ühtegi seina, sest selline struktuurimuudatus poleks tulnud kõne alla.

Eluruumide esialgne planeering koosnes kahest erinevast alast: peamine ala, mis kätkes endas elu-, magamis-, söögi- ja vannituba ning ala, milles oli köök ja teenijatuba. Viimase juurde kuulus ka algselt eraldi vannituba ja sissekäik. Korter uus plaan tõi aga mõned ruumid rohkem kokku ja andis teistele uue väljundi. Näiteks liideti omavahel elu- ja söögituba, sest tänapäevase elu ja suhtluse juurde käib nende kahe ruumi kõrvuti või koos asetsemine. Köögimööbel paigaldati söögituppa, kus on ka suur söögilaud. Endisest teenijaruumist tehti aga pisike panipaik ja vanast köögist sai hubane kodukontor, mida on mugav igapäevaselt kasutada ja mis on ülejäänud korterist pisut eemal, tekitades väga privaatse tunde.