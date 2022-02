Kas soojustada vana palkmaja seest või väljast ning millised materjalid on selleks sobilikud?

Kork — tegu on 100% loodusliku materjaliga, sisaldamata ühtegi lisaainet. Korkplaadid on valmistatud korgipuukoorest. Seda materjali on kasutatud lausa 200 aastat, isegi kosmosetööstuses. Eestis see aga nii laialt levinud hetkel ei ole. Kõige paremini hoiab see sooja ja summutab müra välisseinas, siseseinas kasutatakse seda rohkem helisummutajana. Korkplaadi peale saab teha kohe viimistluse, näiteks krohvi või laudise, seega tuuletõket ei ole lisaks vaja. See sobib hästi allergikutele, hoiab maja sisekliima korras ning kuigi tegu on plaadiga, on see ikkagi hingav materjal. Tegu on küll teisest kahest pealtnäha kallima lahendusega, aga seda on lihtne paigaldada, on suurepäraste omadustega ning peab hästi ajale vastu.