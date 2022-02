15 nõuannet, mida köögi valgustamisel silmas pidada

Kuhu paned oma köögis retseptiraamatu, kus valmistad ette köögivilju? Samuti jälgi, et valamu ja pliidi piirkond saaks korralikult valgustatud. Alati on kindla peale minek lahendus, kus töövalgustus asub inimese pea ja tööpinna vahel (ehk siis ülemiste köögikappide all).

Kasuta julgesti valgust erinevatel tasanditel — laes, seintel, tööpaigas. Vajadusel riputa valgusti madalamale, et tekitada valguse fookuspunkt. Kasuta julgelt valgusregulaatoreid, et luua vastav meeleolu — toidutegemise ajal heledam valgus, õhtusöögi ajal aja hubasem ja hämaram.

Kõik see peab ka omavahel kokku klappima ning ilus välja nägema. Seepärast soovitatakse kindlasti valgustusdisaineri või valgustipoe spetsialistiga nõu pidada. Tulemus on seda väärt. Siit leiad mõned head näpunäited, mida valguslahendust planeerides silmas pidada:

Erialakirjandus soovitab alustuseks järgida järgmist kuldreeglit: mõtle läbi ja pane kirja, kus täpselt sa midagi teed. Jaga köök tsoonideks — toidu ettevalmistamise koht, pliit, kraanikauss, söögilaud — siis on ka kergem sinna valgustust planeerida. Seejärel mõtle, kus võiks aktsentvalgustus luua meeleolu ning kuhu panna üldvalgustus, et saada piisavalt valgust näiteks köögi koristamisel.

Igal juhul üks lamp keset köögi lage on tänapäevaste võimaluste juures üpris vilets lahendus. Võimalusi, kuidas omavahel kombineerida üldvalgustust (tavaliselt laes), kohtvalgustust (näiteks köögisaare või söögilaua kohal) ning aktsentvalgustust, on palju. Aktsentvalgustus suunab valgusvoo soovitud kohta (näiteks pildile või kaunile serviisile). Eesmärgiks on, et oleks piisavalt valgust söögitegemiseks ning meeldiv õhkkond einestamiseks.

Kui on plaanis soetada uus köögimööbel, tuleks valgustuslahendus juba selle kavandamise käigus läbi mõelda. Kui aga on soov lihtsalt köögile uus ilme anda, on valgustuse uuendamine väga tõhus ja samas taskukohane abinõu.

Kui tööpind on peegelsile (lihvitud graniit, marmor või roostevaba teras), tuleks kasutada hajusa valgusega valgusteid. Tuhmi tööpinna puhul (puit) võib kasutada ka kirkaid leedlampe.

3. Pane tagasein valgust kiirgama

Alternatiiviks ülemiste köögikappide all olevatele valgustitele on võimalik tänu leedlahendustele kasutada ka varianti, kus valgust kiirgab kogu köögimööbli tagasein.

4. Õige valgus valges köögis

Kui köök on üleni valge — laed, seinad, tööpinnad ja kapiuksed, on väga oluline koos disaineriga valida see õige, parajalt soe valguse toon. Kui see otsus tehakse huupi, võib köök olla täidetud kas külma valgusega või on valgus liiga terav ja intensiivne.

5. Köögisaare puhul arvesta valgustite kõrgusega

Köögisaare tööpinna ja laes rippuva valgusti vahele peaks jääma 75-80 cm, et oleks piisavalt tegutsemisruumi. Selles köögis on valgustid pandud laes asuva siini külge ning kombineeritud on aktsentvalgustid ja rippuvad üldvalgustid. Võib kasutada ainult ühte või teist, või siis panna eri tüüpi valgustid eri siinidele, et neid saaks eraldi sisse lülitada.

6. Miks mitte tuua mängu “katuseaken”

Murra traditsioone ja loobu köögisaare kohal rippuvatest valgustitest. Kui on soov hoida köögisaare kohal kõrguv ruum puhtana, siis võid valida ka mõne soliidse laega tasapinnalise lahenduse. Sel pildil soovis sisekujundaga anda valgusti abil hoopis põneva katuseakna efekti.

7. Laelamp võib olla tõeline pirakas

Ära karda mõelda suurelt. Köögis võib olla üks, kaks või kolm suurt keskset valgustit, mis on ise selle köögi fookuspunktiks. Ükskõik, kas need on siis klassikalised või moodsa joonega.

8. Kasuta julgelt seinavalgustust

Kui on seintel ruumi, võib alati kasutada seinalampe — need loovad toreda meeleolu. Võid seinalampe kasutada nii üld- kui kohtvalgustuse puhul.

9. Valgusribad annavad köögile moodsa joone

Kasuta julgelt valgusribasid. Need annavad sinu köögile diskreetse ja moodsa joone. Kerge vaevaga saab sinu köök täiesti uue kaasaegse ilme.

10. Kapid särama!