HEA TEADA: värskeimad kevadised trendid sisustuses

Moes on kõik materjalid, mille toores, poorne ja ebatäiuslik olemus lisab sügavust, isikupära ja ehedust, imiteerides samal ajal looduse rahustavat ja vaimu taastavat atmosfääri. Stressirohkel ajal (nagu COVIDi-aeg kindlasti on) soovitakse oma keskkonda tuua veidi värskust ja elujõudu, sellepärast on ehk kesksel kohal ka loodusest pärinevad elujõulised materjalid, nagu säravad kristallid ja marmorist valmistatud esemed, lisaks ka toore ja rustikaalse olemusega looduslikud materjalid. Sinna juurde kuuluvad muidugi ka eksootilised taimed . Toataimed on endiselt eluks vajalikud.

Kõik kurviline on hetkel trend! Igapäevaelu piirangute tõttu ihkame kodu, mis pakub pehmust ja mugavust. Kaarjate joonte ja ebatraditsiooniliste vormide ning voolava vormi üks eesmärkidest on tekitada sünergia inimese ja ümbritseva ruumi vahel. Kodu peaks pärast pikka päeva justkui kaisutama ja pakkuma maksimaalset lõõgastust .

Nahk teeb jõudsat tagasitulekut mööblikatte materjalide osas. Materjal, mis kogub ajaga vaid väärtust ega lähe tegelikult mitte kunagi moest. Naha konjakipruunid, šokolaadipruunid toonid sobivad hästi trenditoonidega. Nahka on hea kombineerida eri materjalidega, et lisada interjööri erinevat tekstuuri. See on tasakaalustav pehme materjal moodsa metalli, klaasi ja kivi kõrval. Trendikad tekstiilid on naturaalse moega – kohati jämedakoelised ja rustikaalsed. Sinna hulka kuuluvad ka sellised naturaalsed ja struktuursed interjööris kasutatavad materjalid nagu jute, sisal, lina ja puuvill.