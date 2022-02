FOTOD | Säravvalge korter, kus loovad meeleolu lahedad detailid

Vanemates majades loovad erilise hõngu juba vanad ja autentsed detailid — värskelt valgeks õlitatud laudpõrand ja restaureeritud ahi. Samas on elamist ka piisavalt kaasajastatud ning nii planeering kui ka sisustus mõjuvad üdini tänapäevaselt.

Köögimööbel on mahutatud pisikesse otsaseina ja söögilaud on pisikesest ruumist lähtuvalt valitud võimalikult lihtne ja minimalistlik. Ja muidugi ümara vormiga. Lahedaks detailiks, mis korterile kuhjaga karakterit lisab, on krohvi alt välja toodud vanadest laudadest sein.