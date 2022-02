Plaanid sisustust värskendada? Viis nippi, kuidas märkmisväärseid summasid kokku hoida!

Isegi kui sul on väga kindel visioon, milline peaks sinu uus köök, vannituba või esik välja nägema, tasub igal juhul lahtise pilguga internetis ringi vaadata. Paljud müüvad soodsalt või jagavad tasuta erinevates Facebooki gruppides ja foorumites oma remonditöödest järelejäänud materjale alates plaatimissegudest ja põrandalaudadest kuni tapeedi ja seinavärvi ning mööblini. Iial ei tea, mida põnevat ja vajalikku nendest kohtadest leida võib ning mida sul just vaja võib minna!

Kui soovid korralikku täispuidust mööblit, siis arvesta, et hinnad võrreldes soodsamate puitplaadist mööbliesemetega võivad olla küllaltki krõbedad. Kui soovid kvaliteeti ja kokkuhoidu, sea sammud mõnda taaskasutuspoodi või uuri internetist erinevaid mööbli müügile pühendatud foorumeid ja Facebooki gruppe. Kui armastad ajalooliseid stiile, piilu ka antiikmööbliladudesse, sest ei ole harv juhus, kui näiteks valamukapiks on soetatud mõni vana ja väärikas korralik täispuidust kapp ja seda isegi soodsamalt kui seda on moodsad plastikust versioonid santehnikapoodides. Lisaks sellele, et mööblit taaskasutades säästad loodust, võid kindel olla, et sinu kodu näeb tänu unikaalsetele esemetele palju põnevam ja erilisem välja. Vana mööblit võid julgelt ka mööblivärviga veelgi ägedamaks tuunida!