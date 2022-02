Löö vannituba läikima koduste vahenditega!

Vanni, valamu ja keraamiliste pindade puhastamine: Keraamiliste pindade (ka keraamiliste plaatide) puhastamiseks piisab sellest, kui küürida pindasid 5%-lise äädikaga ning pesta seejärel külma veega. Kui vannile on tekkinud tugevamad katlakivi- ja roosteplekid, mis tavalise küürimisega maha ei tule, lisa vanni kuuma vett ning kolm klaasi äädikat. Lase kuni neli tundi seista ning seejärel lase veel ära voolata. Nüüd on plekkide eemaldamine tunduvalt lihtsam ja ka pikaaegsed kuivanud katlakivi jäljed peaksid kaduma hõlpsalt.

Dušikabiinid uuesti läikima: Dušikabiini uste puhtana hoidmine tundub üks äärmiselt tülikas tegevus olevat, sest pärast duši all käimist on taas tekkinud ustele uued veeplekid, mis lausa riivavad silma. Selleks, et mitte kulutada raha kallitele puhastusvahenditele, tasuks siinkohal valmis segada üks tõhus kodune vahend ja hoida seda pihustatavas pudelis, et vajadusel kiirelt ning mugavalt taas kasutusele võtta. Vahendi tegemiseks on tarvis paar supilusikatäit söögiäädikat, pisut söögisoodat ning vett. Soovi korral võib lisada ka pisut sidrunimahla. Kanda vahend pritsmetena ustele, lasta veidi toimida ning seejärel pesta maha veega ja kuivatada pinnad rätikuga. Dušinurk näeb taas välja kui uus!

Segistid ja dušiotsikud: Katlakivi eemaldamiseks segisti pindadelt on tarvis kangemat äädikat (30%) ja tavalist froteerätikut. Froteerätik tuleb kasta äädikalahusesse ning mässida seejärel ümber kraani või dušiotsiku. Lasta toimida umbes pool tundi ning seejärel pesta pinnad veega puhtaks. NB! Selle toimingu juures tasuks kindlasti kanda kaitsekindaid, kuna lahus on tugev ja võib ärritada nahka.

Vannitoas ei saa me üle ega ümber katlakiviplekkidest, ummistustest ja mustusest. Seda enam, et kõik need probleemid on väga kerged tulema ja nõuavad järjepideva puhastuskuuri ettevõtmist. Muidugi on ka siin erinevate puhastusvahendite loetelu pikk, kuid kõik need sisaldavad taas toksilisi aineid, millega igapäevaselt kokku puutuda ei tahaks. Mida siis teha?

Miks mitte aga proovida mustusest ja plekkidest lahti saada hoopis kodusemate vahenditega, mis hoiavad kokku nii aega kui ka raha? Söögiäädika imepärasest toimest katlakivi eemaldamisel on kuulnud vist kõik, kuid kuidas siiski seda pealtnäha lihtsat vahendit erinevate plekkide ja katlakivi eemaldamisel õigesti kasutada ja milliste vahenditega on veel võimalik oma kodu tõeliselt särama lüüa?

WC-poti värskena hoidmine: Ajapikku tekib WC-potti katlakivi, millest lahti saamine on üks tülikas ja aeganõudev tegevus. Lihtsam viis katlakivi eemaldamiseks on lisada pool pudelit söögiäädikat õhtul enne magamaminekut WC-potti ning jätta see ööseks seisma. Järgmisel hommikul puhastada WC-pott harjaga. Mustuse eemaldamiseks WC-poti seintelt piisab sellest, kui raputada pindadele söögisoodat ja veidi äädikat. Lasta mõned minutid mõjuda ning seejärel pesta maha harjaga. Ebameeldiva lõhna eemaldamiseks kanalisatsioonitorudest lisada torusse paar supilusikat söögisoodat ja umbes pool klaasitäit 30%-list äädikat. Lase sel pool tundi seista ning loputa külma veega (lasta u üks minut külmal veel kanalisatsioonitorusse niriseda).

WC-poti puhastamisel harjaga jäävad selle külge bakterid, mis ajapikku hakkavad paljunema. Kui nüüd harja järgmisel koristusel kasutada, hakkavad bakterid WC-potis uuesti ringlema ja kokkuvõttes on tulemus hügieenilisest vannitoast kaugel. Kuid ka selle jaoks on olemas lihtne lahendus: kalla WC-harja hoidikusse üldist puhastusvahendit, mis hoiab bakterid eemal ja hari säilitab oma puhtuse ka pärast mitmekümnendat kasutuskorda.

Vaid õigest puhastusvahendist üksi ei piisa

Söögisooda ja äädikas teevad koduses majapidamises ära tõeliselt suurepärase töö väikse vaeva ja peaaegu olematute kulutusteta, kuid siiski tuleb koristamisel silmas pidada veel ühte väga olulist nüanssi — nimelt sobiva puhastuslapi ja -harja valimist. Selleks, et pinnad ei kaotaks oma algupärast sära ja läiget, peab hoolikalt läbi mõtlema, millist käsna või lappi mingi toimingu puhul kasutada.

Roostevabade köögivalamute ja keraamiliste pindade puhastamiseks tuleks kasutada pehmet käsna või spetsiaalset puhastuslappi, mis ei lase materjalidel ajapikku tuhmuda. Näiteks kasutatakse sissekuivanud plekkide eemaldamiseks metallkäsna, arvates, et see puhastab hõlpsasti sissekõrbenud toidujäägid pliidilt või katlakivi jäljed valamult, siis tegelikkuses teeb metallkäsna kasutamine rohkem kahju kui kasu. See võib küll olla teatud määral kiireks lahenduseks, kui külla saabuvad ootamatud külalised ja kodu on vaja kiirelt puhtaks saada ja läikima lüüa, kuid pikemas perspektiivis kahjustab see tõsiselt keraamilisi ja roostevabasid materjale. Kriimudest ja tuhmunud pindadest on juba tunduvalt raskem lahti saada, mistõttu tuleks ka koduste puhastusvahendite kasutamisel eelistada pehmeid ja selleks ette nähtud puhastuslappe ja käsnasid.

Peeglite ja vannitoamööbli puhastamisel on väga suureks abiks mikrofiiberlapi kasutamine. Peegli puhastamisel tuleks kõigepealt mikrofiiberlapp teha märjaks ning väänata välja, et ei jääks tilkuma. Kandes peeglile puhastusvahendit, puhasta märja lapiga pind ning enne kuivatamist lase veidi aega seista. Samal ajal võib mikrofiiberlapiga üle käia ka vannitoamööbli ja piisab vaid lapi kasutamisest ilma puhastusvahendita. Pinnad saavad puhtaks kiirelt ning ilma suure vaevata. Tulles tagasi peegli juurde, siis nüüd tasuks lapp korralikult välja väänata ning pühkida ära üleliigne vesi peegli pinnalt. Seejärel piisab, kui käia peegel üle pehme majapidamispaberiga. Et ka mööblile ei jääks ebameeldivaid veepiiskade jälgi, tuleks majapidamispaberiga ka need pinnad kergelt kuivatada.