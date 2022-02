Maja õige soojustamine annab kulude kokkuhoidu kuni 50%

Suurim energiakadu toimub halvasti soojustatud hoone puhul katuse ja lae kaudu, kuhu koguneb soe õhk, mis halva soojustamise korral kergemini välja pääseb. Samuti viib sooja majast välja kehvasti soojustatud vundament. Energia kokkuhoidu saab saavutada kütte arvelt, mis tähendab lisainvesteeringuid maja korralikuks soojustamiseks. Terve maja soojustamine ja akende-uste väljavahetamine võib anda soojuse kokkuhoidu kuni 50%. Keskmine aastane soojustarve meie elamutes on 200—400 kWh/m², analoogse kliimaga arenenud tööstusriikides aga 150—230 kWh/m². Seega tarbime (ja maksame) energia eest vastavalt rohkem. See on põhiliselt halva soojustuse tagajärg.

Välisseinad ja aknad

Välisseinte puhul peab silmas pidama, et akende soojakadu on 3—4 korda suurem kui seintel, nii et mida suurema osa välisseintest moodustavad aknad, seda suuremad on soojakaod. Lisaks kaasneb suurte akendega suvel ka ülemäärane soojus, mis tekitab vajaduse ruume jahutada, mis omakorda kulutab energiat.

Seinte soojustamine võib anda 16—30% energiakulude kokkuhoidu, kuna välisseinte lisasoojustamine annab aastas säästu keskmiselt 50—120 kWh seina m² kohta.

Akende soojapidavus sõltub klaasikihtide arvust, klaaside vahekaugusest, klaasidele kantud kiirgustõkkekihtidest ja klaasivahesid täitvast gaasist, ning ka raamide ja piida tarinditest ja akende suurusest.

Hoone soojuskadude vähendamisel annab suurt säästu vanade akende tihendamine, katkiste klaaside ja irvakil uste väljavahetamine või uute kolmekordsete akende ning soojuspidavamate välis- ja rõduuste paigaldamine. Nii võib säästa ligi 15% tarbitavast soojusest, kuna näiteks vanade puitakende vahetus kolmekordsete akende vastu annab aastas säästu keskmiselt 200—300 kWh akna m² kohta.

Katuslagede soojustamine