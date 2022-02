Kümme asja koduses majapidamises, mida suurem osa inimestest valesti kasutab

1. Kohvimasin — ilmselt tuleb see paljude jaoks üllatusena, aga kohvimasina kõiki eemaldatavaid osasid peaks pesema peale igat kasutuskorda. Soe ja niiske keskkond on bakteritele ideaalseks kasvulavaks. Kohvimasinat tihedamini hooldades maitseb hommikukohv ka kindlasti paremini!

2. Nõudepesumasin — kõige tüüpilisem viga, mida selle kasutamisel tehakse on see, et nõud visatakse suvalises järjekorras masinasse. Et oma nõudepesumasinast maksimaalselt kasu saada, mõtle pisut ka nõude paigutusele. Kõige mustemad nõud säti esimesele korrusele veeava lähedusse ning veendu, et mõni suur kauss ei blokeeriks kohta, mille kaudu satub puhastusaine pesuvette.

4. Tolmuimeja — selle ülimalt vajaliku abilisega käib enamasti kaasas terve ports erinevaid otsikuid, millega on hea puhastada diivaneid ja tugitoole, toataimi ja kardinaid. Paljud aga kasutavad ainult ühte otsikut põranda jaoks ja unustavad teised sootuks, samal ajal kui toataimed paksu tolmukorra all vaevlevad.

5. Liiga palju pesupulbrit — tegelikkuses ei aita topeltkogus pesupulbrit riideid kuidagi puhtamaks saada. Pigem vastupidi — liigset pesuainet on masinal raske riietest välja loputada ning enamasti kattuvad need koledate laikude ja triipudega.

6. Nõudepesukäsnad — efektiivsed abimehed võivad nõude puhastamise asemel hoopis mikroobe levitada, kui neid mitte piisavalt tihti vahetada. Kui kasutad ühte nõudepesukäsna mitu nädalat, siis tea, et tõenäoliselt valitseb seal täielik bakterikoloonia. Mõne päeva tagant võiks käsna leotada kuumas vees, kuhu on lisatud äädikat. Korra nädalas võiks aga käsna uue vastu välja vahetada.

7. Tualettpaberirulli hoidmine vales asendis — ilmselt on küsimus, kumba pidi tualettpaberi rulli hoida üks enam levinud diskussiooniallikaid majapidamises. Tualettpaberi patent aastast 1891 kinnitab, et õige viis on tualettpaberit hoiustada paber üleval pool. Miks? Nii on seda lihtsam kätte saada ja see asend on üldiselt ka palju hügieenilisem.